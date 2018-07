Si Papa trebuie sa il astepte pe Vladimir Putin. Cat de mult intarzie presedintele Rusiei?

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a fost criticat aspru pentru declarațiile sale de la conferința de presa comuna cu Vladimir Putin de la Helsinki. Urmare a acestor critici, Trump a declarat ca este de acord cu constatarile serviciilor speciale ale SUA privind intervenția Rusiei in alegerile prezidențiale…

- Presedintele american, Donald Trump, a felicitat duminica echipa nationala a Frantei pentru castigarea, cu un fotbal "extraordinar", a titlului mondial, dar si pe omologul sau, Vladimir Putin, si Rusia pentru organizarea unui campionat "cu adevarat grandios", transmite EFE."Felicitari Frantei,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a laudat, din nou, joi, puterea arsenalului nuclear al Rusiei, la o ceremonie dedicata absolventilor de scoli militari desfasurata la Kremlin, informeaza portalul specializat pe probleme militare 45enord.ca. El a declarat ca unele dintre aceste arme le devanseaza cu ani…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a plans de ”asuprirea non-cetațenilor” din statele baltice. In cadrul „Liniei directe” televizate de joi, 7 iunie, șeful Kremlinului a comentat declaratia Dumei de Stat a Rusiei care cere impunerea de sancțiuni impotriva Letoniei, care a „interzis invatamantul preuniversitare…

- Austria va acționa in conformitate cu Uniunea Europeana in problema sancțiunilor impotriva Rusiei, a declarat presedintele austriac Alexander van der Bellen, la o conferinta de presa comuna cu presedintele rus Vladimir Putin susținuta la Viena, transmite APA. „Austria a acționat și va acționa in conformitate…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a dat asigurari vineri ca ”nu este totul pierdut” in salvarea acordului in dosarul nuclear iranian semnat in 2015 la Viena, apreciind ca Donald Trump ramane deschis la negocieri, in pofida retragerii din acest pact, relateaza AFP.”Presedintele american nu…

- Președintele francez Emmanuel Macron a intins vineri o mana Rusiei pentru a o "ancora in Europa" in ciuda tensiunilor actuale și pentru a intoarce pagina a 25 de ani de "neințelegeri", scrie AFP.

- Potrivit unei surse de la Casa Alba, președintele american dorește sa se intalneasca cu Vladimir Putin. Aceeasi sursa a mentionat ca Trump ar fi spus pe 20 martie despre posibilitatea unei intalniri cu presedintele Rusiei.