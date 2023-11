Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in cadrul unui eveniment de presa desfașurat la punctul de trecere a frontierei dintre Romania și Bulgaria, fostul Ministru al Transporturilor, Catalin Drula, a facut un apel ferm catre guvernele ambelor țari de a elimina taxa de pod de la Giurgiu – Ruse. Drula a argumentat ca aceasta taxa…

- Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Caciu, a reacționat dupa declarațiile facute de actualul ministru, Marcel Boloș, miercuri, la „Interviurile Digi24.ro”, unde a avertizat ca exista un pericol real ca deficitul excesiv sa duca la o situație grava, inclusiv prin apelarea la banii de la FMI. Caciu…

- Noul ministru ucrainean al Apararii, Rustem Umerov, a promis sa recastige controlul asupra „fiecarui centimetru” de pamant ucrainean luat de Rusia si sa ii aduca acasa pe toti cei aflati in captivitate, transmite CNN.

- Casa de vacanța din Delta Dunarii a fostului ministru al Transporturilor, Miron Mitrea, a fost incendiata de un fost angajat nemulțumit. Intervenția pompierilor a fost una extrem de dificila. Inspectoratul de Politie Judetean Tulcea, Romania, a anuntat ca politistii au fost sesizati, marti, cu privire…

- Casa de vacanța din Delta Dunarii a lui Miron Mitrea, fost ministru al Transporturilor, a ars ca o torța. Un fost angajat este suspectul principal. In loc sa pazeasca, acesta a stropit cu benzina provocand un incendiu devastator.

- Un tribunal pakistanez a suspendat marți (29 august) recenta condamnare a fostului prim-ministru Imran Khan pentru acuzații de corupție, a declarat avocatul acestuia, Gauhar Khan, deși nu este clar daca acest lucru va duce la eliberarea sa din inchisoare. Khan a fost inchis pe 5 august, dupa ce a fost…

- „Eu am considerat, cand am fost in locul domnului Ciolacu, ca sa reduci TVA, sa reduci impozitul pe dividende, sa reduci contributiile sociale, dar in acelasi timp sa intaresti ANAF, chiar si cu ofiteri SRI, ca sa combati evaziunea fiscala, asta e reteta de succes. Daca omori vaca, cum se spune, adica…