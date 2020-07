Și Lituania încearcă să ne țină departe Și Lituania incearca sa ne țina departe. Guvernul de la Vilnius a decis, vineri, sa interzica accesul pe teritoriul baltic pentru rezidenții din Romania, in contextul evoluției COVID-19, potrivit unui comunicat transmis, vineri seara, de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Guvernul lituanian a hotarat ca, incepand din data de 13 iulie 2020, sa interzica accesul pe teritoriul Lituaniei pentru rezidenții din Romania. Masurile au fost luate in urma reevaluarii saptamanale bazate pe evoluția situației epidemiologice din Romania. „Sunt exceptate de la aceasta masura persoanele care tranziteaza teritoriul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anunt de la MAE: O tara din Uniunea Europeana a interzis accesul romanilor pe teritoriul sau Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Guvernul lituanian a hotarat ca, incepand din data de 13 iulie 2020, sa interzica…

- Anunt de ultima ora de la MAE: O tara din Uniunea Europeana a interzis accesul romanilor pe teritoriul sau Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Guvernul lituanian a hotarat ca, incepand din data de 13 iulie 2020,…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Guvernul lituanian a hotarat ca incepand din data de 13 iulie sa interzica accesul pe teritoriul Lituaniei pentru rezidentii din Romania, scrie Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis vineri de MAE, aceste masuri fac obiectul unei reevaluari saptamanale bazata…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca Guvernul lituanian a hotarat ca incepand din data de 13 iulie sa interzica accesul pe teritoriul Lituaniei pentru rezidentii din Romania. Potrivit unui comunicat transmis vineri de MAE, aceste masuri fac obiectul unei reevaluari saptamanale bazata pe evolutia…

- Sunt exceptate de la aceasta masura persoanele care tranziteaza teritoriul Republicii Lituania pentru intoarcerea in țara de reședința, precum și alte categorii specifice de persoane, potrivit informațiilor disponibile pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Lituania -https://urm.lt/default/en/important-covid19.…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Guvernul lituanian a hotarat ca, incepand din data de 13 iulie 2020, sa interzica accesul pe teritoriul Lituaniei pentru rezidenții din Romania. Aceste masuri fac obiectul unei reevaluari saptamanale bazate pe evoluția situației epidemiologice din Romania.Sunt…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, in conformitate cu informațiile oficiale comunicate joi de catre autoritațile olandeze Ambasadei Romaniei la Haga, incepand cu data de 9 iulie, cetațenilor care se deplaseaza din Romania in Olanda le este recomandata ferm auto-izolarea la domiciliu…

- ”In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in…