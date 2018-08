Şi Liga C se apropie de start Ultimul esalon valoric, Liga C Prahova , va debuta la sfarsitul saptamanii viitoare, pe 1 si 2 septembrie, intrecerea fiind structurata tot pe 3 serii (Valeni, Campina si Mizil) cu o participare destul de redusa – 12 sau 13 echipe pe serie, dupa caz! Ca element inedit ar fi reaparitia echipei Prahova Ploiesti in seria Mizil, echipa care isi va desfasura meciurile de “acasa”, cel mai probabil la Strejnic, ca si reaparitia unei echipe de seniori in orasul Comarnic, dupa o lunga perioada de timp. Iata programul primei etape: Seria VALENI, sezon 2018 – 2019 – Etapa 1 02-09-2018 Flacara Filipesti de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

