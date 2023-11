Și drogat, și cu permisul suspendat, și în sfârșit reținut REȘIȚA – Este povestea unui bucureștean care, deși a ramas fara permis la Reșița, dupa ce a fost surprins sub influențe, a fost prins din nou, 12 zile mai tarziu, tot la volan! Libertatea bucureșteanului de 31 de ani s-a intrerupt marți, 31 octombrie, cand polițiștii reșițeni de la Biroul Rutier l-au tras pe dreapta, la 10.30, in timp ce conducea un autoturism pe DN 58B, deși avea suspendat dreptul de a conduce. Mai mult decat atat, barbatul a refuzat atat testarea, cat și prelevarea de probe biologice, care sa stabileasca daca acesta luase ceva la bord. Oamenii aveau aceasta suspiciune intarita… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

