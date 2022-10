Toate instalațiile centrale de depozitare a armelor nucleare din Federația Rusa se afla in subordinea celei de-a 12-a Direcții din cadrul Ministerului Apararii. Cunoscute sub denumirea „Obiect S”, aceste situri (depozite) nucleare sunt impraștiate in toata Rusia, fiind pline cu mii de focoase nucleare și bombe cu hidrogen cu o mare varietate a forței explozive. […] The post Și daca, totuși, Rusia decide sa foloseasca bomba nucleara in Ucraina?! Calculele unui scenariu horror pentru omenire first appeared on Ziarul National .