Si Bulgaria se opune sanctionarii Ungariei prin activarea articolului 7 Guvernul Bulgariei, condus de premierul Boiko Borisov, a anuntat ca se va opune activarii articolului 7 impotriva Ungariei, prin care acesteia i-ar fi suspendat dreptul de a vota in cadrul Consiliului European.



Aceasta decizie a fost anuntata miercuri, la scurt timp dupa ce Consiliul de Ministri s-a reunit la Sofia pentru a sustine o motiune a ministrului Apararii Krasimis Karakachanov, prin care acesta cere sustinerea Ungariei in cazul unui vot privind activarea articolului 7, relateaza Balkan Insight.



Motiunea a fost sustinuta de vicepremierul si liderul Frontului National…

Sursa articol: business24.ro

