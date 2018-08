Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane care s-au alaturat in urma cu cativa ani gruparii Stat Islamic (SI) pentru a lupta in Siria si Irak au fost privati de cetatenia australiana, a anuntat guvernul, joi, citat de dpa. Celor cinci, trei barbati si doua femei, toti cu dubla cetatenie, nu li se va permite revenirea…

- Peste 600 de traficanti de persoane au fost arestati in sase tari de cand Australia a inceput sa puna in aplicare o politica de imigratie draconica, in urma cu aproape sase ani, si peste 30 de ambarcatiuni clandestine au fost respinse si trimise inapoi, a anuntat marti ministrul australian al imigratiei,…

- Un presupus combatant al Statului Islamic (SI) ar putea fi eliberat dupa ce un tribunal turc a respins o cerere de extradare a guvernului australian, informeaza vineri dpa preluata de agerpres. Neil Prakash, nascut la Melbourne si suspectat a fi un recrutor cheie pentru gruparea terorista SI,…

- Unul dintre suspectii in atentatele jihadiste comise in 20015-2016 la Paris si Bruxelles, Osama Krayem, a fost identificat de politia belgiana ca fiind unul dintre calaii pilotului iordanian a carei asasinare - filamta de gruparea Statul Islamic (S(), la inceputul lui 2015, in Siria - a emotionat…

- Fiul liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in Siria luni de trei rachete teleghidate rusesti asupra unei pesteri unde acesta se afla, au afirmat serviciile de informatii irakiene, citate de France Presse, informeaza Agerpres.Marti, Amaq, agentia de propaganda…

- O delegatie condusa de ministrul Tudorel Toader a participat la reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), organizata la Luxemburg, a anuntat, marti, Ministerul Justitiei (MJ). Potrivit unui comunicat de presa postat pe site-ul MJ, acesta a fost ultimul Consiliu JAI organizat de Presedintia…