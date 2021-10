Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, 9 octombrie, au intrat in vigoare noile restricții anti-COVID in Brașov, care interzic circulația persoanelor nevaccinate in afara locuinței in intervalul orar 20.00-5.00, astfel pentru persoanele nevaccinate sunt necesare declarația pe propria raspundere sau adeverința de la angajator. In…

- Conducerea tehnica a echipei de pe litoral a folosit multi juniori din cadrul clubului, mai ales ca 12 jucatori participa in aceasta perioada la actiunile loturilor reprezentative de seniori, tineret si juniori ale Romaniei. Farul Constanta a disputat astazi, pe arena centrala din baza Academiei Hagi,…

- Cluj-Napoca intra, incepand de joi, 7 octombrie, in carantina de noapte și in timpul saptamanii, dupa ce rata de infectare a ajuns la 8,5 cazuri la mia de locuitori, informeaza Mediafax . Incepand de joi se interzice circulația persoanelor in afara locuinței in intervalul orar 20:00 – 5:00, cu exceptia…

- Perechea româno-ucraineana Raluca Olaru/Nadiia Kicenok a fost învinsa în optimile probei de dublu de la US Open de Alexa Guarachi și Desirae Krawczyk.Raluca Olaru și Nadiia Kicenok, cap de serie serie numarul 12, au cedat, 3-6, 2-6, confruntarea cu perechea ciliano-americana…

- Simona Halep a invins-o pe Elena Ribakina din Kazahstan, 7-6 (11), 4-6, 6-3 , și a ajuns pentru a treia oara in cariera in turul 4 de la US Open. Meciul dintre Halep și Ribakina , din turul al treilea de la US Open 2021, a fost primul de pe Louis Armstrong Arena și a durat 2 ore și 22 de minute. Primul…

- Danuț Lupu (54 de ani), fost jucator la Dinamo, crede ca Paul Anton (30) nu va mai juca pentru „cainii roșii”, deși administratorul special Iuliu Mureșan spune ca mijlocașul va reveni pe teren la meciul cu FCSB (pe 11 septembrie). Titular in prima etapa, la meciul cu FC Voluntari, scor 3-2, Paul Anton…

- Perechea Elena Bogdan/Alexandra Dulgheru s-a retras joi în primul tur al probei de dublu de la turneul WTA organizat la Lausanne. Meciul româncelor contra perechii Susan Bandecchi/Simona Waltert (Elveția) a început miercuri dar a fost amânat pentru ziua de joi. Dupa…