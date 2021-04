Stiri pe aceeasi tema

- Politia americana a impuscat mortal marti o adolescenta de culoare in orasul Columbus din statul Ohio, in nordul SUA, in timp ce parea sa atace cu un cutit o alta persoana, cu mai putin de o ora inainte de condamnarea fostului politist Derek Chauvin pentru uciderea lui George Floyd, relateaza AFP.…

- Poliția din Chicago a facut publice imaginile filmate in momentul in care un baiat de 13 ani a fost impușcat mortal de un polițist. Incidentul s-a intamplat la sfarșitul lunii trecute. Cu puțin inainte ca imaginile sa fie facute publice, primarul din Chicago, Lori Lightfoot, a susținut o conferința…

- Minneapolis devine din nou scena protestelor și violențelor intre manifestanți și polițiști, chiar in timp ce are loc procesul lui Derek Chauvin, polițistul care l-a ucis pe George Floyd. Noi proteste au inceput in metropola americana dupa ce polițiștii au impușcat mortal un tanar de culoare dupa un…

- Incidentul s-a petrecut la baza Fort Detrick din statul din estul SUA.Cel care a deschis focul facea parte din corpul medical al US Navy, a mentionat armata, fara a da alte detalii.Politia din Frederick (circa 80 km nord-vest de Washington), unde se afla baza, a indicat ca atacatorul a fost "doborat"…

- Soția victimei a fost cea care a sunat la 112. Barbatul de 44 de ani a murit imediat dupa ce a fost impușcat accidental cu o arma de vanatoare de un tanar, potrivit Agerepres. Poliția face acum cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si braconaj cinegetic. Incidentul a…