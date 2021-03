Și-a salvat mama din ghearele tatălui agresiv. Ce a făcut un băiețel de numai 7 ani Un baiețel de 7 ani din Tulcea a reușit sa o salveze pe mama sa de violențele tatalui lui. Agresorul incerca sa o convinga pe femeie, prin acte de violența, sa nu paraseasca orașul. Copilul a reușit sa sune la 112 și sa ceara ajutorul autoritaților. La fața locului au intervenit jandarmii care au descoperit un scandal intre un barbat și o femeie. Pe fondul consumului de alcool, barbatul ar fi incercat sa o opreasca pe femeie sa paraseasca localitatea, inițial folosind violența verbala și amenințarile cu violența fizica, potrivit b1.ro. Potrivit jandarmilor din localitate, femeia a povestit faptul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de șapte ani din Tulcea a sunat la 112 pentru a anunța ca mama sa este batuta. Agresorul era chiar tatal sau care, prin violența, incerca sa o convinga pe femeie sa nu plece din oraș. Barbatul nu este la prima acuzație de violența. Incidentul a avut loc in weekend in orașul Tulcea.…

- O femeie, in varsta de 90 de ani, din Tulcea, este cercetata penal dupa ce a distrus cu pumnii și picioarele ușa unei vecine de 71 de ani. Victima a apelat serviciul de urgența.. Potrivit jandarmilor, femeia in varsta de 90 de ani a distrus usa, lovind-o cu pumnii si picioarele, acuzandu-și vecina de…

- „La data de 28 ianuarie, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Gugesti s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in seara zilei de 26 ianuarie, o femeie, in varsta de 41 de ani, din comuna Jitia, ar fi fost lovita de catre concubinul sau, un barbat de 50 de ani. Politistii s-au deplasat la fata…

- O femeie, din municipiul Tulcea, a cerut sprijinul jandarmilor tulceni, dupa ce a fost lovita si amenintata de fostul concubin. In data de 26 ianuarie, in jurul orei 17:00, jandarmii, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au fost solicitati, prin intermediul Serviciului National Unic pentru…

- O femeie in varsta de aproximativ 50 de ani a fost gasita inconstienta pe strada. Au fost aplicate manevre de resuscitare insa din pacate aceasta a decedat. Am fost solicitati sa intervenim la o persoana gasita inconstienta pe strada. De indata la fata locului a fost alocat un echipaj de prim ajutor…

- Un numar de 21 de persoane au fost implicate intr-un accident rutier dupa ce un autoturism si un microbuz de transport persoane au intrat in coliziune pe DJ 602 in dreptul localitatii Bicu, judetul Giurgiu, circulatia fiind oprita pe ambele sensuri. „ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina pe DJ 602…

- O femeie in varsta de 104 ani din Spania s-a vindecat de coronavirus. Femeia a prins cele doua razboaie mondiale, gripa spaniola și razboiul civil din Spania. Femeia pe nume Elena a fost diagnosticata cu coronavirus, s-a vindecat, iar acum s-a intors acasa. Aceasta s-a nascut in anul 1916. Aceasta s-a…

- Jandarmii tulceni au fost solicitati, prin intermediul Serviciului National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, sa intervina ca urmare a unui furt. Femeia s a ales cu un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de furt. O femeie a fost depistata in timp ce incerca sa sustraga o sticla de alcool dintr…