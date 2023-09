Și-a plimbat taurul cu mașina prin oraș. Imagini ireale surprinse în trafic Un barbat și-a plimbat taurul cu mașina prin oraș. Imaginile vorbesc de la sine. Toți cei care l-au vazut au fost de-a dreptul șocați. Evenimentul a avut loc in Statele Unite. Polițiștii americani au oprit pe o autostrada din Nebraska o mașina care avea un taur uriaș, de origine africana, pe scaunul pasagerului, potrivit BBC. Se pare ca oamenii legii au fost informați de trecatori. Chiar și așa, se așteptau sa fie vorba de un pui de taur, ori de un alt animal de mici dimensiuni. Final fericit pentru șofer și pentru taurul sau In final, polițiștii au vazut un taur uriaș, negru cu pete albe și cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

