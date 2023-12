„Si-a luat in freza” un dosar penal Dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Duminica, 10 decembrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Jibou au oprit in trafic pentru control un autoturism, condus de un barbat de 48 de ani, din localitatea Galgau Almașului, județul Salaj. Intrucat acesta emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o concentrație alcoolica de 0,66 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducatorului auto i-au fost recoltate probe biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei, iar in cauza polițiștii rutieri din Jibou au intocmit dosar penal, sub aspectul comiterii… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

