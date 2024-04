La inceputul acestei saptamani, in Zalau, polițiștii de ordine publica au depistat o tanara in varsta de 24 de ani, din Romanași, in timp ce apela in mod repetat la mila cetațenilor pentru a cere ajutor material sau pentru a obține foloase patrimoniale, folosindu-se in acest scop de prezența unui minor cu varsta de cinci luni. Pentru fapta sa, femeia este cercetata penal. Articolul Și-a folosit copilul pentru a cerși apare prima data in Magazin Salajean .