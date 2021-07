Stiri pe aceeasi tema

- Și-ar fi amenințat tatal, cu moartea, in urma unui scandal: Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 41 de ani Un barbat de 41 de ani s-a ales cu ordin de protecție și dosar penal, dupa ce și-ar fi amenințat tatal, cu moartea, in urma unor discuții in contradictoriu. La data de 01 iulie…

- Și-a amenințat cu moartea soția, cu care se afla in divorț: Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat din Bucium Un barbat din Bucium s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție, pentru amenințare, dupa ce și-ar fi amenințat cu moartea soția cu care se afla in divorț. La data de 04 iunie…

- Dosar penal pentru un barbat din Poiana Ampoiului care și-a amenințat soția: Polițiștii au emis un ordin de protecție Dosar penal pentru un barbat din Poiana Ampoiului care și-a amenințat soția: Polițiștii au emis un ordin de protecție Polițiștii Secției 1 Politie Rurala Galda de Jos au emis un ordin…

- Și-a agresat și amenințat soția cu MOARTEA: Barbat din Santimbru, cu ordin de protecție provizoriu și dosar PENAL pentru fapta sa Polițiștii din Glada de Jos au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat și amenințat soția, cu moartea. S-a ales cu dosar penal, pentru…

- Barbat de 61 de ani din Teiuș, „lovit” de aburii alcoolului, și-a amenințat soția: S-a ales cu dosar penal și ordin de protecție Un barbat de 61 de ani din Teiuș s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu, dupa ce, pe fondul consumului de alcool, și-ar fi amenințat soția. Polițiștii din…

- Și-a amenințat soția cu moartea și a provocat un scandal: Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat din Ciugudu de Jos Un barbat din Ciugudu de Jos s-a ales cu ordin de protecție și dosar penal, dupa ce ar fi provocat un scandal și și-ar fi amenințat soția cu moartea. Polițiștii din Unirea…

- Și-a amenințat soția cu MOARTEA: Barbat din Aiud, cu ordin de protecție provizoriu și dosar PENAL pentru fapta sa Polițiștii din Aiud au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi amenințat soția. S-a ales cu dosar penal, pentru amenințare. La data de 5 aprilie 2021, polițiștii…

- Și-a amenințat și agresat soția: Dosar penal și ordin de protecție pentru un barbat din Blaj Polițiștii din Blaj au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat soția și ar fi amenințat-o cu moartea, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții in contradictoriu.…