Shih Tzu – cum se îngrijește un câine de rasă. Ce personalitate Câinele Leu Shih Tzu este una dintre cele mai indragite rase de caini. Energici și iubitori, patrupezilor le place sa fie rasfațați și sunt foarte fericiți atunci cand iși urmeaza stapanul in orice loc. Rasa mai este cunoscuta și sub denumirea de: "Cainele Leu", "Cainele cu fața de crizantema" și "Cainele Foo". Vezi ce caracteristici are Shih Tzu și cat de ușor se dreseaza un caine de rasa.Este unul dintre cei mai frumoși caini, chiar daca face parte din categoria rase de caini mici, deoarece inalțimea lui nu este mai mare de 27 de cm. Cainii Shih Tzu se deosebesc prin blana lunga și pufoasa care poate avea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

