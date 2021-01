Stiri pe aceeasi tema

- Mogulul american al cazinourilor Sheldon Adelson și un susținator puternic al președintelui republican Donald Trump și al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, a decedat marți la varsta de 87 de ani, din cauza cancerului, anunța Reuters, citat de HotNews.Adelson iși luase saptamana trecuta…

- Brian Sicknick, polițist în cadrul forțelor de ordine ale Capitoliului american, a murit din cauza ranilor provocate atunci când suporterii președintelui Donald Trump au asaltat cladirea legislativului SUA, ceea ce ridica la 5 numarul deceselor în urma acestor incidente, transmite…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica, intr-un aparent mesaj adresat presedintelui ales al Statelor Unite Joe Biden, ca nu ar trebui sa se revina la acordul nuclear cu Iranul abandonat de presedintele Donald Trump, transmite Reuters potrivit news.ro. Biden, care isi va…

- Partidul Republican al presedintelui Donald Trump a obtinut un loc suplimentar miercuri in Senatul SUA, cu o victorie in Alaska, ceea ce il plaseaza la un vot diferenta de majoritatea in camera superioara a Congresului, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Candidatul Dan Sullivan a…

- Planul arata ca populara aplicatie video nu a renuntat la planurile sale de expansiune, in pofida incertitudilor legate de proprietarii sai. Presedintele american Donald Trump a ordonat companiei mama ByteDance, din China, sa vanda TikTok, pe fondul ingrijorarilor legate de securitatea datelor personale…

- Magnatul cazinourilor Sheldon Adelson vrea sa-și vanda cele trei hoteluri din Las Vegas, scrie Bloomberg, citata de ansa . Compania sa, Las Vegas Sands Corp, cauta un cumparator dispus sa ofere sase miliarde de dolari pentru Venetian Resort, Palazzo și Centrul de Convenții Sands Expo. Proprietațile…

