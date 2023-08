Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei sesizari venita in mediul online de la un consumator, CJPC Gorj a efectuat o acțiune de control la unitate de comercializare și procesare a carnii din municipiul Targu Jiu. Au fost constatate urmatoarele abateri: lipsa autorizație de funcționare eliberata de catre Primaria Targu Jiu-lipsa…

- Shaormeria din Ploiești a cunoscutului interpret de manele Tzanca Uraganul, deschisa, cu surle și trambițe, la finele anului 2022, a ajuns, la nici un an de funcționare, o ruina. Locația din centrul municipiului Ploiești, locul de baștina și unde locuiește și in prezent Tzanca, a fost inchisa de mai…

- Focul ar fi pornit de la persoanele care locuiau fara forme legale. Primarul Sectorului 5 a distrus baraca unde a pornit focul și a dat ordin sa fie taiata vegetația. "In spatele Stadionului Ghencea... Acest foc, in discutiile cu reprezentantii ISU, la ora 23 nu poate izbucni de la caldura. A fost pus…

- Trec uneori prin parc in drum spre piața. Lume multa, diversitate. E multa durere in parcul ala. E la vedere, dar nu e vazuta. Pe canapele pensionari, doborați de griji și boala, cu sacoșele ținute strans langa picior, rar zambind, mai mult obosiți sau triști, ruland cu greu prin rutina zilnica. Langa…

- Inchiderea centrului pentru oamenii de strazii din Timisoara si compararea acestui caz cu al lagarelor mortii din Voluntari, suscita noi comentarii. Senatorul Raoul Trifan si consilierul local Razvan Negrisanu, ambii USR, sunt revoltati pentru ca se incearca musamalizarea atrocitatilor din Voluntari…

- Fundația Timișoara 89, prima organizație umanitara aparuta in Romania postrevoluționara, inființata in 30 decembrie 1989 de scriitorul Petru Ilieșu, a fost tarata intr-un adevarat scandal media, in urma unui control demarat de Instituția Prefectului.

- Un dosar de tentativa de omor, in cadrul caruia trei oameni ai strazii au fost condamnați de Tribunalul Arad la inchisoare cu condamnare pentru ca... The post Oamenii strazii care au injunghiat un barbat in Vlaicu vor fi rejudecați pentru ca judecatorul a „uitat” sa motiveze sentința appeared first…

- Numarul persoanelor fara adapost a crescut in ultimii ani la Cluj-Napoca. Saptamana trecuta am relatat despre prezența acestora pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Astazi o clujeanca a relatat ca și pe Calea Florești, o cladire abandonata a fost transformata intr-un adapost de oamenii strazii. Femeia reclama…