- Shakira (45 de ani) a lansat prima piesa dupa ce s-a desparțit oficial de Gerard Pique, fundașul Barcelonei. Pique și Shakira au format un cuplu vreme de 11 ani și au impreuna doi copii, Sasha (7 ani) și Milan (9), iar presa din Spania a gasit un mesaj pentru fotbalist in cea mai recenta piesa a artistei.…

- Jordi Martin, unul dintre paparazzi de calibru din Spania, spune ca Pique o ține din petrecere in petrecere și ca are o relație noua dupa desparțirea de Shakira. „Despre petrecerile lui Pique, sa vedem... Il urmaresc pe Gerard de 12 ani și Pique este recunoscut in Barcelona pentru petrecerile pe care…

- Un jurnalist spaniol a dezvaluit mai multe detalii inedite dupa ce Shakira si Pique au anuntat divortul. Cuplul se pare ca avea o intelegere secreta, iar despartirea nu are legatura cu „infidelitatea in cazul lor”.

- Vestea ca Shakira și Pique s-au desparțit dupa 12 ani de relație a facut inconjurul lumii, mulți fani ramanand dezamagiți. Noi informații incredibile despre separarea anului apar in presa spaniola. Se pare ca Shakira și Pique s-ar fi desparțit, de fapt, acum trei ani. Mai mult decat atat, informația…

- Shakira s-a despartit de Pique, fundasul de la FC Barcelona, dar este gata sa isi refaca viata, poate mai rapid decat s-ar fi putut astepta oricine. Cantareata din Columbia nu a suportat ideea ca sotul ei, Gerard Pique, a inselat-o cu o tanara din Barcelona, astfel ca deja s-a separat de fundasul catalanilor.…

- Shakira (45 de ani), celebra cantareața din Columbia, și Gerard Pique (35 de ani) de la Barcelona ar fi pe punctul de a se desparți. „Sunt Pique și Shakira aproape de finalul relației?”, este un titlu din Marca. Jurnaliștii spanioli scriu ca fundașul central de la Barcelona s-a mutat singur pe fondul…

