Stiri pe aceeasi tema

- Cosmina Adam, fosta asistenta de la Acces Direct, e in culmea fericirii, asta dupa ce in urma cu o zi, chiar de Paște, aceasta s-a logodit cu partenerul ei de viața cu care formeaza un cuplu de 4 luni. Cantareața de muzica populara ne-a povestit cum s-a intamplat momentul, dar ne-a dat detalii și despre…

- Shakira și cei doi fii ai sai s-au mutat din Barcelona, dupa ce a fost notificata de fostul socru sa plece din casa in care a locuit cu Pique. Unde s-a mutat artista și ce mesaj emoționant a postat in mediul online dupa ce a parasit Barcelona.

- Desparțirea anului 2022 a luat cu asalt showbiz-ul internațional, cand nimeni nu s-ar fi așteptat ca faimoasa cantareața columbiana și fostul fundaș al Barcelonei sa mearga pe drumuri diferite. Ruptura relației celor doi s-a produs din cauza apariției in peisaj a Clarei Chia, tanara de doar 23 de ani,…

- Desparțirea dintre Shakira și Pique a ținut luni in șir primele pagini ale tabloidelor din intreaga lume și "scandalul" dintre cei doi pare sa fie in continuare de interes pentru o mulțime de persoane. Ce a raspuns Pique atunci cand a fost intrebat despre piesa in care mama copiilor sai l-a ironizat.

- Despartirea dintre Shakira si fotbalistul Gerard Pique a ramas in istorie. Cantareata columbiana tocmai a doborat 14 recorduri mondiale datorita „Music Sessions, Vol. 53”, titlul in care isi regleaza conturile cu fostul ei partener.

- Despartirea dintre Shakira si fotbalistul Gerard Pique a ramas in istorie. Cantareata columbiana tocmai a doborat 14 recorduri mondiale datorita „Music Sessions, Vol. 53”, titlul in care isi regleaza conturile cu fostul ei partener. Dupa cum relateaza Billboard, aceasta colaborare cu producatorul argentinian…

- Shakira (45 de ani) a oferit un amplu interviu pentru o televiziune din Mexic in care a vorbit desparțirea cu scandal de Pique (35 de ani), dupa o relație de 11 ani. Printre altele, artista de Columbia a vorbit despre separarea de fostul fotbalist al Barcelonei și despre melodiile lansate dupa desparțire,…

- In urma cu cinci luni, Aza Gabriela și Radu Maricuța s-au separat, iar, de curand, artista a vorbit despre o noua relație, dar și daca ar putea trece cu vederea infidelitatea in cuplu, moment in care a marturisit ca nu este genul de persoana geloasa, asta daca partenerul nu i-ar da motive.