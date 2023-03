SGA Giurgiu a organizat o acțiune de ecologizare a cursurilor de apă de Ziua Mondială a Apei Astazi, 22 martie, se sarbatorește Ziua Mondiala a Apei, iar angajații de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Giurgiu au decis sa celebreze prin o acțiune de curațare a apelor din județ. „Ei sunt colegii noștri! Sistemul de Gospodarire a Apelor Giurgiu #respect Gunoaiele de pe maluri nu sunt ale noastre. Dar, le-au adunat colegii! Inca o data! Și, totuși,……. cand vom avea comunițați responsabile, cetațeni educați, maluri curate??? Inca un an in care sarbatorim Ziua Mondiala a #Apei , dorind sa dam un exemplu, incercand sa atragem atenția ca fara conștiința colectiva nu putem avea ape curate. Pastrați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere pana la valoarea de 7.700 metri cubi pe secunda (mc/s) in urmatoarele zile, situandu-se sub media multianuala a lunii martie (6.700 mc/s), potrivit prognozei saptamanale emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire…

- Rauri din 4 judete sunt vizate de o atentionare Cod galben de viituri, valabila pana vineri la miezul nopții, informeaza Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, avertizari Cod rosu, Cod portocaliu si Cod galben de inundatii, ce vizeaza rauri din Banat, Transilvania si Crisana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor anunța ca este pericol de inundații pe mai multe rauri din Banat. Hidrologii au instituit cod portocaliu de inundații pe raurile din bazinele hidrografice Bega și Timiș. Codul portocaliu este valabil de sambata dupa amiaza pana duminica la…

- Rauri din sapte judete sunt vizate de o atentionare Cod portocaliu de viituri, valabila pana luni la pranz, informeaza Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Gheața formata pe raurile din Romania incepe sa se topeasca dar nu exista riscul unor inundații. Un comunicat de presa pe acest subiect a transmis, la data de 14 februarie, Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA). „La sfarșitul acestei saptamani, urmeaza o ușoara creștere pe…

- Debitul fluviului Dunarea la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere pana la valoarea de 4.900 metri cubi pe secunda (mc/s), ajungand in ultimele doua zile ale intervalului sub media multianuala a lunii februarie, de 5.300 mc/s, potrivit prognozei emise de Institutul National de Hidrologie…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o atentionare Cod portocaliu de viituri, valabila de miercuri dimineata pana joi la miezul noptii, pe rauri din cinci judete. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…