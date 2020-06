Pe 29 iunie, Biserica și credincioșii ii praznuiesc pe Sfintii Petru si Pavel, dupa o perioada de post, cunoscuta și ca „postul de vara” sau sau al Cincizecimii. Sarbatoarea celor doi apostoli este marcata de numeroase tradiții și superstiții. Sfinții Petru și Pavel sunt sarbatoriți an de an in data de 29 iunie. Este o sarbatoare comuna pentru ca cei doi apostoli au murit in aceeași zi de 29 iunie a anului 67, la Roma, din ordinul imparatului roman Nero. In popor, sarbatoarea se numește „Sanpetru de vara” și marcheaza atat miezul verii agrare, cat și perioada secerișului. Dat fiind faptul ca…