- Primarul Ion Georgescu le transmite sincere urari de bine tuturor celor care isi celebreaza ziua numelui cu prilejul sarbatorii inchinate Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil. „Cu prilejul sarbatorii inchinate Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil, doresc sa adresez gandurile mele cele mai calde,…

- Crestinii ii sarbatoresc luni, 8 noiembrie, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri, pazitorii oamenilor de la nastere si pana la moarte si calauze ale sufletelor in drumul acestora spre Rai. In fiecare an, pe 8 noiembrie, Biserica cinsteste Soborul Sfintilor…

- „Ingerii sunt amintiti astazi in cele mai importante momente ale Sfintei Liturghii, iar fiecare om, oras, tinut sau tara isi are ingerul sau pazitor. Evlavia fata de ei a condus la alcatuirea a numeroase rugaciuni, acatiste si canoane, precum si a unei bogate literaturi religioase. Pe aceasta ...

- 8 noiembrie, Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Semnificațiile sarbatorii, credințe, legende și obiceiuri Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil si al tuturor cerestilor puteri este sarbatoarea pe care Biserica o dedica ingerilor la 8 noiembrie in fiecare an. Ingerii sunt duhuri slujitoare…

- In fiecare an, in data de 8 noiembrie, crestinii ii sarbatoresc pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, conducatorii cetelor de ingeri. Cei doi arhangheli purtatori de sabie ca simbol al biruintei sunt, potrivit credintei ortodoxe, calauzele sufletelor in drumul lor spre Rai, anunța Mediafax.…

- Biserica de lemn „Sfinții Voievozi” din Granicești, cunoscuta și ca Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, este un lacaș de cult ortodox construit in anul 1758 in satul sucevean Granicești. Edificiul religios se afla localizat in cimitirul satului, in apropiere de drumul european E85…

- Icoana și racla cu moaștele Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava au ajuns luni in procesiune in mai multe zonele ale județului, „pentru a aduce liniște și mangaiere in aceasta perioada de grea incercare”, potrivit preoților. Procesiunea de luni a avut un traseu stabilit dinainte de Arhiepiscopia…

- „Biserica pastreaza o legatura profunda cu Armata pentru ca, de-a lungul istoriei sale, s-au identificat idealurile. A trebuit sa rezistam in fața schimbarii religiei, a transformarii tradițiilor și a istoriei noastre. Și lupta a fost de multe secole”, a spus Episcopul vicar patriarhal Ieronim Sinaitul…