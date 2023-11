Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii palestinieni care locuiesc in Romania, dar si romani cunoscuti drept sustinatori ai Palestinei care au protestat impotriva razboiului declarat de Israel gruparii teroriste Hamas au fost chemati la Politie, in ultima perioada, ori au primit vizite sau telefoane din partea unor politisti. Ofițerii…

- Mai mulți cetațeni romani și palestinieni au descris pentru Libertatea felul in care au fost chemați de reprezentanți ai Poliției Romane sa discute despre activitatea lor de susținere a Palestinei. „Nu a fost o discuție intimidanta, dar gestul, in sine, a fost”, a explicat unul dintre ei. Toți descriu…

- Sambata va avea loc un miting de solidaritate cu poporul palestinian in București, in contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu. Intre timp, autoritațile romane au sporit deja masurile de securitate pentru mai multe obiective din Bucuresti. “Sambata, 21 octombrie, de la ora 16:00 la ora 18:00 in…

- Sambata, in Piața Universitații, va fi un miting de solidaritate cu poporul palestinian. Astfel, autoritatile au sporit masurile de securitate pentru mai multe obiective din Bucuresti. “Sambata, 21 octombrie, de la ora 16:00 la ora 18:00 in Piața Universitații, denunțam complicitatea la crimele comise…

- Relatiile romano-israeline au fost intotdeauna la nivel inalt. Romania a recunoscut statul israelian imediat dupa creearea sa. Lucru curios pana in 1990, intre cele doua țari nu au avut loc vizite la nivel de șefi de stat.

- FOTO| COȘMARUL grupului de turiști din Alba, blocat in razboiul din Israel, a luat sfarșit! S-au intors acasa in siguranța, pe aeroportul Otopeni Grupul de calatori din Apuseni care a fost blocat in Palestina in weekendul trecut a reușit sa ajunga in siguranța inapoi in Romania. Acești turiști au aterizat…

- Papa Francisc a cerut ca ”atacurile sa inceteze” in Israel, afirmand ca ”terorismul și razboiul nu conduc la nicio soluție”. „Dragi frați și surori, urmaresc cu ingrijorare și durere cele ce se intampla in Israel, unde violența a explodat cu o mai mare cruzime, provocand sute de morți și raniți. Imi…