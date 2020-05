Stiri pe aceeasi tema

- Un lucru important, de care sa fim conștienți in aceasta perioada de criza generata de pandemia de Covid-19, este faptul ca masura in care frica poate avea impact asupra noastra este egala cu cantitatea de energie pe care o investim in asta. Astfel, timpul, atenția, gandurile și acțiunile orientate…

- Un lucru important, de care sa fim conștienți in aceasta perioada de criza generata de pandemia de Covid-19, este faptul ca masura in care frica poate avea impact asupra noastra este egala cu cantitatea de energie pe care o investim in asta. Astfel, timpul, atenția, gandurile și acțiunile orientate…

- 13% dintre jucatori și 22% dintre jucatoarele chestionate in sondajul facut de Fifpro și Universitatea din Amsterdam intre 22 martie și 14 aprilie au mari probleme psihologice din cauza izolarii. Carantina prelungita, la care obliga pandemia de COVID-19, n-are doar grave efecte economice asupra fotbalului,…

- Traiesc cu lunile departe de casa, de familii, de Pamint. Astronautii de pe Statia Spatiala Internationala ne dau citeva trucuri pentru a suporta totul mai usor pe timp de coronavirus. Si singurul cosmonaut romin, Dumitru Prunariu, are un mesaj pentru noi toti. Cind s-au mutat in Cosmos, astronautii…

- Cu aceasta criza - economica, sociala, emoționala - intreaga situație devine riscanta pentru sanatatea noastra daca alegem sa punem capac tuturor emoțiilor pe care le traim in aceasta perioada....

- Cu aceasta criza – economica, sociala, emoționala – intreaga situație devine riscanta pentru sanatatea noastra daca alegem sa punem capac tuturor emoțiilor pe care le traim in aceasta perioada. Frica, furia, confuzia, nesiguranța, revolta, ura, panica, incertitudinea – aceste reacțiile psiho-somatice…

- Masurile luate impotriva raspandii coronavirusului au un impact ecmotional puternic si expune la riscuri mari la nivel psihologic. Potrivit psihologului Andra Tanasescu, vicepreședinte al Institutului de Neuro-Programare Lingvistica (INLPSI), perioadele lungi de stres ridicat pot provoca anxietate,…

- Pentru multi dintre noi, autoizolarea este o experienta complet noua, ce vine la pachet cu stari mentale si emotionale negative. Ca sa nu cadem prada nelinistii si stresului, este indicat sa ne programam mintea cu propozitii motivationale scurte, dar si sa respiram mai mult si mai profund.