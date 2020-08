Stiri pe aceeasi tema

- Fostul comandat sarbo-bosniac Ratko Mladic a facut apel impotriva sentinței Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie care l-a condamnat la inchisoare pe viața pentru genocidul comis impotriva musulmanilor, in anii 1990, crime de razboi și crime impotriva umanitații. Astazi a inceput…

- Oamenii de stiinta din Japonia au readus la viata microbi vechi de peste 100 de milioane de ani, care, aflati in stare latenta si datand din era dinozaurilor, au fost descoperiti la mare adancime sub scoarta oceanica, o regiune putin propice vietii, potrivit unui studiu recent, informeaza AFP.…

- O silueta perfecta, un numar optim de kilograme si o piele intinsa si ferma sunt aspecte ce pot deveni realitate pentru oricine isi doreste sa slabeasca. In general, este nevoie de un plan bine stabilit, cu obiective realiste si de cateva indrumari specializate. Sa scazi in greutate…

- Un cunoscut preot rus, caruia i s-a interzis sa predice din cauza parerilor sale foarte controversate despre noul coronavirus, a asediat si a ocupat o manastire de maicute, relateaza The Moscow Times.

- Un obiect neidentificat a fost surprins pe cet in Japonia, precizeaza Japan Times.”Nu este un obiect lansat de agentia meteorologica si nu avem niciun indiciu despre originea acestuia. Am discutat si cu autoritatile municipal din Sendai, dar nici ei nu stiu despre ce ar putea fi vorba. Ar putea fi un…

- Autoritatile unui oras din Japonia le-ar putea interzice prin lege cetatenilor sa se uite la telefon in timp ce merg pe strada Utilizarea telefonului mobil pe strada ar putea fi in curind ilegal in orasul Yamato, in prefectura Kanagawa, centrul Japoniei. Consilierii orasului urmeaza sa voteze o propunere…

- Un obicei comun in majoritatea țarilor lumii, acela de a te uita la telefon in timp ce mergi pe strada, ar putea deveni ilegal intr-un oraș din Japonia, de la 1 iulie. Consilierii Municipiului Yamato, situat in zona centrala a Japoniei, urmeaza sa voteze un proiect de lege care interzice aceasta activitate,…