Sfaturi vestimentare înainte de summitul din Ucraina: „Purtaţi costum, nu verde” Avand in vedere ca un tren cu oficiali europeni va ajunge, astazi, in Ucraina, la Bruxelles a ajuns o nota interna in care se explica regulile de calatorie, cu instrucțiuni clare, inclusiv in ceea ce privește inbracamintea. Recomandat: „Tinuta obisnuita de afaceri” (sau asa cum veniti la Bruxelles). Exclus: „Verde, kaki sau culori prea vii” (mai putin frecvente si in Cartierul European). Aceasta este esenta notei interne vazute de POLITICO in ceea ce priveste tinuta. Motivul notei, trimisa inca de saptamana trecuta, este, se pare, o incercare de a rezerva aspectul militar gazdelor si presedintelui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

