Sfaturi utile pentru masa de Revelion Decorarea mesei de Revelion este o adevarata provocare, atmosfera de vis, mancaruri sofisticate, muzica placuta. Culorile si formele trebuie imbinate armonios, pentru a mentine buna dispozitie a invitatilor. Pentru ca sa cream o atmosfera minunata care sa invite la o petrecere, putem tine cont de cateva sfaturi generale, privitoare atat la aranjarea mesei, cat si la felurile de mancare pe care sa le servim. Decorati masa cu accesorii care sa poarte culorile sarbatorilor de iarna. Alegeti tonuri de rosu, verde, albastru, auriu si argintiu si nu uitati sa faceti combinatii. Totul e sa nu aveti mai… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de iarna se resimt și in bugetul proprietarilor de magazine sau restaurante, care vor ca afacerile lor sa intre in magia Craciunului. Așadar, aceștia au investit sume consistente pentru decorarea vitrinelor, pentru a-i atrage pe clienți. Iata cat costa acest serviciu, din ce in ce mai cautat…

- Bradul de Craciun este simbolul sarbatorilor de iarna. Cine și-ar imagina luna Decembrie fara acest obiect de decor impodibit cu ornamente frumos colorate. In general, pentru a economisi bani, dar și pentru a pastra curațenia locuinței, oamenii prefera sa achiziționeze pomii artificiali. Totuși, exista…

- Sarbatorile de iarna, in special Craciunul, au o semnificație aparte. Pe langa momentul important sarbatorit de creștini, este acea perioada din an cand ne reunim cu cei dragi, petrecem mai mult timp in familie și ne bucuram unii de ceilalți. In țara noastra, Craciunul vine cu o mulțime de tradiții,…

- Concurența in industria ospitalitații este acerba, iar hotelurile se lupta pentru atragerea clienților și loializarea lor. Nu mai este un secret pentru nimeni ca designul interior se afla in centrul aspectelor ce țin de atractivitatea unui hotel. Indiferent daca oaspeții iși dau seama sau nu, ei aleg…

- Sarbatorile de iarna sunt din ce in ce mai aproape și deja pe rafturile magazinelor au aparut elemente și decorațiuni care ne vor transforma casele in acel spațiu confortabil, festiv și primitor. Pe langa toate elementele de decor din casa ta, pe care alegi sa le folosești in crearea acestei atmosfere…

- Exista atat de multe haine pentru bebeluși adorabile pe piața, incat poate fi extrem de dificil sa alegeți imbracamintea potrivita pentru bebelușul dvs. nou-nascut sau pentru cel in creștere! Ținand cont de acest lucru, am prezentat cateva dintre cele mai bune sfaturi pentru cumpararea hainelor pentru…

- Secretul castraveților murați pregatiți rapid a fost dezvaluit de marii bucatari. Castraveții puși la borcane in acest fel sunt gata in 2 zile. Așadar, ce trebuie sa faceți daca vreți sa va bucurați de castraveții murați cat mai repede, vedeți un pic mai jos. Cum se mureaza castraveții, astfel incat…

- Motorul este poate cea mai importanta componenta a unei mașini, meritand intotdeauna toata atenția și grija noastra. Este normal sa ne dorim ca investiția pe care o facem intr-o mașina sa fie pe termen cat mai lung. Ajungem astfel, uneori, sa punem in practica fel și fel de trucuri despre care auzim…