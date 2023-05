Sfaturi pentru protejarea mușcatelor în perioadele ploioase Fiind plante native din Africa de Sud, mușcatele iubesc soarele. In verile fierbinți și insorite, aceste plante se bucura de cea mai buna perioada a lor, cand vremea este capricioasa lucrurile se schimba. Nu trebuie sa va faceți griji, pentru ca daca țineți cont de sfaturile oferite de experții in domeniu, lucrurile pot fi ținute sub control. Iata cateva sfaturi care sa le ajute pe mușcate sa supraviețuiasca perioadelor ploioase mai lungi oferite de catre experții de la platfoma Mușcate pentru Europa (muscata-mea.eu). Sfatul 1: Folosește compost de inalta calitate Specialiștii spun ca este important… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

