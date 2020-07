Stiri pe aceeasi tema

- Nu degeaba se spune ca o pisica are noua vieți! O birmaneza din Australia a reușit sa supraviețuiasca, dupa ce a adormit in mașina de spalat pe care stapana ei a pus-o in funcțiune fara sa-și dea seama ca animalul e inauntru, informeaza Fox News.In mod miraculos, motanul Oscar, in varsta de doi ani,…

- Trei case din comunna Vrancioaia, județul Vrancea, au fost afectate, vineri, de un incendiu violent, produs, potrivit pompierilor, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit la o mașina de spalat, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Vrancea, incendiul a fost anunțat prin numarul 112. La fața…

- Atrasi de pretul mic al gazului pe post de combustibil: gaz petrolier lichefiat (GPL) sau gaz natural comprimat (CNG), multi romani au cochetat in ultimii ani cu ideea de a-si dota masinile cu astfel de instalatii.

- O craioveanca a cazut cu masina in urma cu cateva zeci de minute intr-un sant, ramas dupa niste lucrari efectuate de CAO. Angajatii companiei au lucrat in aceasta dimineata la o avarie produsa la o conducta de apa din zona strazii Infratirii, pe aleea care duca catre sediul DIICOT. Muncitori au incheiat…

- Sunt cateva reguli simple pe care orice conducator auto responsabil este necesar sa le respecte cand se deplaseaza cu un copil in autovehicul pentru a avea garantia ca cel mic ajunge in siguranta la destinatie.

- Jennifer Aniston este izolata in vila sa din Bel Air pe timpul pandemiei de coronavirus. In acest timp, actrița iși gasește diverse activitați ca sa treaca timpul mai repede. Zilele trecute, Aniston a postat pe rețelele de socializare o inregistrare cu mașina ei de spalat, imaginea ei reflectandu-se…

- Amigdalele sunt doua mase de tesut situate la nivelul gatului, in spatele cavitatii bucale, avand un rol important in apararea locala si generala a organismului. In unele situatii, insa, cresc in volum, fiind necesara interventia chirurgicala pentru indepartarea lor.

- Primaria Chișinau se implica activ in gestionarea situației creata de Covid-19, iar masurile luate vin in diminuarea raspandirii virusului și sa ajute persoanele aflate in prima linie. Chiar daca Chișinaul și toata republica se afla in Stare de Urgența, dezvoltarea proiectelor de infrastructura continua,…