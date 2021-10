Stiri pe aceeasi tema

- Autoexaminarea sanilor și investigațiile imagistice pot duce la depistarea precoce a cancerului de san. In fiecare an, in Uniunea Europeana sunt depistate aproape 400.000 de noi cazuri. In Romania, peste 6.000 de femei sunt diagnosticate cu aceasta maladie an de an. Depistarea cancerului intr-o forma…

- Pentru a preveni cazurile tot mai des intalnite de cancer la san in randul femeilor, specialiștii de la spitalul „Victor Babeș” din Timișoara recomanda cateva modalitați prin care putem verifica sanatatea sanilor periodic.

- Romania se afla la coada clasamentului privind rata imunizarii impotriva COVID-19, cu toate ca țara noatra are avantajul de a avea disponibile toate vaccinurile aprobate, spune medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, intr-o postare pe Facebook, care recomanda…

- Potrivit specialiștilor de la Spitalul „Victor Babeș”, cancerul de san nu ține cont de varsta. Se poate dezvolta cancer mamar și la 20, și la 25, și la 30 de ani. In lume, la fiecare 14 minute, o femeie moare din cauza cancerului de san. Iar in Europa, una din opt femei dezvolta o asemenea ... The post…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara afirma, marti, ca suntem, din nou, in al 12-lea ceas, iar din cauza tulpinii Delta care este mult mai contagioasa sectiile COVID si sectiile ATI s-au umplut in mai putin de o luna, potrivit news.ro.Medicul atrage atentia…

- Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara a infiintat o Sectie de Pre-Terapie, ca urmare a cresterii accentuate a numarului de pacienti cu forme severe si foarte severe de infectie cu SARS-CoV-2, dar si a numarului ... The post Zona roșie pentru coronavirus la Spitalul…

- Politistii din Timis au deschis joi, 26 august, o ancheta dupa ce mai multi pacienti cu forme severe de COVID-19 au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, desi detineau certificate de vaccinare. Politistii vorbesc de metoda ”vaccinului la chiuveta” folosita de unii…

- Universitatea Politehnica din Timisoara (UPT) va colabora cu Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" din Timisoara pentru imbunatatirea infrastructurii electrice a spitalului care este veche si foarte suprasolicitata din cauza procedurilor de tratament si care poate ceda,…