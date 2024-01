Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu realizat de platforma de verificare online CarVertical releva faptul ca berlinele sunt cele mai vandute mașini pe piața auto second-hand din Romania. Mașinile cu acest tip de caroserie au reprezentat 25.2% din toate verificarile efectuate in acest an pe platforma online. Aceasta valoare…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Micloșanii Mari din comuna dambovițeana Malu cu Flori Din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit ca o femeie, de 39 de ani, din comuna Malu cu Flori, in timp ce ar fi condus…

- Cumpararea unei mașini second-hand are multe avantaje care sunt adesea trecute cu vederea de cei care sunt convinși ca achiziționarea unei mașini noi este intotdeauna cea mai buna alegere. Desigur, costul este primul motiv care va vine in minte pentru a cumpara o mașina de ocazie. Dar acesta nu este…

- Medicul Tudor Ciuhodaru a intocmit un mini-ghid de supraviețuire in caz de ninsori și viscol. Ce sa faca șoferii? Sau mai degraba ce trebuie sa (nu) facem in mașina și pe strada. Ciuhodaru vorbește despre 10 lucruri esențiale care ne pot salva viața: In masina. Daca sunteti sofer si plecati la drum…

- S-a dat alerta la 112, polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurala Voinești au fost sesizați de catre o femeie, din Rau Alb, cu privire la producerea unui eveniment rutier. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat ca, pe drumul județean 712A, in localitatea Rau Alb, un barbat…

- Cu o experiența indelungata și o reputație solida, Star Ferestre se remarca ca fiind partenerul de incredere pentru soluții de tamplarie PVC in orașul Constanța și zonele adiacente. Noi ne-am dedicat sa oferim nu doar produse de cea mai inalta calitate, ci și servicii de consultanța personalizata și…

- Mașinile de lux iși pot pierde de la 40% pana la aproape 60% din valoare in primii patru ani, releva un studiu recent efectuat de Carvago.com, care a luat in calcul mai multe modele produse in 2019. In același timp, mașinile de clasa medie sau mica iși pierd doar 15-26% din valoare, spune și Andrei…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Pucioasa au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Vulcana Pandele. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca un tanar de 18 ani, din Vulcana Bai, in timp ce ar fi condus un autoturism, pe drumul județean…