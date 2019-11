Sfaturi de headhunter: trei lucruri pe care trebuie sa le ia in considerare un manager inainte de a-si schimba jobul

Vreme caldă și vânt în rafale în vestul țării

Astăzi vremea rămâne caldă cu temperaturi mult peste cele normale pentru mijlocul lunii noiembrie. Cerul va fi mai mult noros și local va ploua... The post Vreme caldă și vânt în rafale în vestul țării appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]