Stiri pe aceeasi tema

- Invitat in emisiunea „Cafeaua de dimineața” a Mesagerului de Neamț din aceasta dimineața, 14 martie, primarul Andrei Carabelea, in fața valului de intrebari pe aceasta tema, a dat asigurari ca recepția lucrarilor și obținerea avizelor pentru aceasta unitate de invațamant vor fi finalizate in acest an…

- Cafeaua este una dintre bauturile cu care majoritatea oamenilor iși incep ziua. Exista, insa, și alte alternative, mult mai sanatoase, care iți dau aceeași energie. Afla care este bautura-minune, ce te va ajuta sa funcționezi la capacitate maxima toata ziua. Bautura care ține locul cafelei Intr-o lume…

- Daca ești un fan al cafelei, mai mult ca sigur ești la curent cu noul trend al adaugarii de ulei de masline in bautura. Ce efect are combinația in cauza asupra organismului, poți afla in randurile de mai jos. Cum schimba ingredientul gustul și textura cafelei de dimineața. Cum a devenit viral trendul…

- S-a descoperit ca o bautura este mult mai eficienta decat cafeaua. Este mai sanatoasa și te trezește mai repede decat ai fi crezut. Nutriționiștii o recomanda mai ales dimineața, dar și in celelalte momente ale zilei. Iata ce trebuie sa bei!

- The post VIDEO. Cafeaua de dimineața. Invitați: vicepreședinții Consiliului Județean Neamț, Adrian Paduraru și Dragoș Chitic. Un județ și problemele sale reale appeared first on Stiri Neamt .

- The post Live. Cafeaua de dimineața. Invitați: vicepreședinții Consiliului Județean Neamț, Adrian Paduraru și Dragoș Chitic. Un județ și problemele sale reale appeared first on Stiri Neamt .

- The post VIDEO. Cafeaua de dimineața. Invitați: Inspectorul școlar general Florentina Luca Moise impreuna cu inspectorii școlari Cristinel Secara și Romeo Roman appeared first on Stiri Neamt .

- The post Live. Cafeaua de dimineața. Invitați: Inspectorul școlar general Florentina Luca Moise impreuna cu inspectorii școlari Cristinel Secara și Romeo Roman appeared first on Stiri Neamt .