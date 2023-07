Sfaturi de călătorie pentru Grecia Este sezonul vacantelor si multi romani au ales ca destinatie si in aceasta vara Grecia, insa tarifele au crescut si acolo destul de mult. In medie, turistii ar urma sa plateasca la o terasa cam cu 50% mai mult ca in tara. Ascultati cateva sfaturi de calatorie de la corespondenta Radio Romania Actualitati, Michaela Lambrinidou: La o taverna undeva pe malul marii, in Grecia, veti cheltui cu aproximativ 50% mai mult decat in Romania. Tot ce inseamna preparate din peste sau fructe de mare au preturi piperate si se recomanda sa verificati aceste preturi inainte de a comanda. Serviciile turistice la… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

