Sfatul Simonei Halep pentru Emma Răducanu Simona Halep spune ca nu prea poate sa-i da sfaturi Emmei Raducanu dupa ce jucatoarea britanica a castigat US Open la 18 ani, deoarece ea nu a fost in situatia aceasta. Totusi, Halep crede ca Raducanu ar trebui sa fie atenta dupa un succes stat de mare venit atat de devreme, noteaza news.ro. “E dificil pentru mine sa fac o analiza. In cazul meu, mi-a luat mult timp sa castig primul meu grand slam, castigasem alte turnee inainte, dar, desigur, nu erau comparabile cu un grand slam. Deci nu-mi prea pot da mult cu parerea. Din experienta mea personala, cred ca trebuie sa fii foarte atent dupa o victorie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (locul 17 WTA) a vorbit despre eliminarea Emmei Raducanu de la Indian Wells, precizand ca deși nu este in masura sa-i dea sfaturi, pentru ca nu a caștigat un turneu de Grand Slam la o varsta atat de frageda, crede ca ”trebuie sa fii foarte atent dupa un succes atat de mare”, relateaza gsp.ro…

- ​Emma Raducanu a primit în ultima vreme sfaturi importante, venite din partea mai multor personalitați din lumea tenisului. Simona Halep a vorbit despre situația britanicei, care a câștigat US Open la doar 18 ani, dar a fost eliminata în turul al doilea la Indian Wells.Halep spune…

- Simona Halep spune ca nu prea poate sa-i da sfaturi Emmei Raducanu dupa ce jucatoarea britanica a castigat US Open la 18 ani, deoarece ea nu a fost in situatia aceasta. Totusi, Halep crede ca Raducanu ar trebui sa fie atenta dupa un succes stat de mare venit atat de devreme, noteaza news.ro.…

- Emma Raducanu (18 ani, locul 22 WTA) a fost eliminata de Aliaksandra Sasnovich (27 de ani, 100 WTA) in turul 2 la Indian Wells, scor 2-6, 4-6. In primul meci dupa succesul de la US Open, jucatoarea cu tata roman și mama din China a pierdut surprinzator, fiind invinsa clar de bielorusa care va juca in…

- Britanica Emma Rarucanu, locul 22 WTA si cap de serie 17, a fost eliminata de sportiva din Belarus Aliaksandra Sasnovici, numarul 100 mondial, in turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells. Sasnovici s-a impus cy scorul de 6-2, 6-4, intr-o ora si 25 de minute, si va juca in faza…

- ​Mult așteptata întâlnire dintre Simona Halep și Emma Raducanu se amâna, dupa ce sportiva britanica a fost învinsa categoric de jucatoarea clasata pe locul 100 în ierarhia mondiala în turul al doilea de la Indian Wells.Raducanu (22 WTA și favorita 17) a pierdut…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 ani, 17 WTA și cap de serie numarul 11) s-a calificat in turul trei al turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.150.470 de dolari. Halep a invins-o, vineri, pe ucraineanca Marta Kostiuk (19 ani, 58 WTA), cu 7-6 (2),…

- Simona Halep a plecat spre turneul american de la Indian Wells, insa a vorbit si despre Transylvania Open, unde va participa in perioada 23-31 octombrie.Turneul de la Cluj-Napoca o va avea pe tabloul principal si pe Emma Raducanu, sportiva cu tata roman si, totodata, proaspat castigatoare a turneului…