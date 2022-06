Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur se bucura de un real succes la Bollywood. S-a aflat, binențeles, sub indrumarea actorului indian Salman Khan. Frumoasa romanca, in varsta de 41 de ani, a surprins acum cu cel mai recent anunț: revine in televiziune. Va realiza un show internațional Vedeta realizeaza un show internațional,…

- Iulia Vantur, care are 41 de ani, se bucura de o cariera la Bollywood, sub indrumarea lui Salman Khan. Vedeta a surprins acum cu cel mai recent anunț: revine in televiziune. Iulia Vantur e stabilita de mulți ani in India. A reușit sa aiba o cariera de succes și acolo, e cantareața, urca pe scena și…

- Iulia Vantur și Salman Khan traiesc o frumoasa poveste de dragoste de aproape 10 ani. Fosta prezentatoare de la Pro Tv locuiește in India alaturi de actor, iar relația lor a fost una discreta pana acum, vedeta preferand sa nu vorbeasca prea mult despre asta. Intoarsa in Romania, pentru o perioada, Iulia…

- Acum 10 ani de zile, Iulia Vantur s-a mutat in India, de dragul iubitului ei, Salman Khan. Timpul a trecut, iar frumoasa blondina și-a construit o adevarata cariera muzicala pe meleagurile de la Bollywood. Fosta prezentatoare de la PRO TV a ajuns milionara in euro. Ce avere impresionanta are. Cum a…

- Viața in India pare sa ii priasca Iuliei Vantur. Vedeta a declarat recent ca este implicata pana peste cap intr-un proiect de suflet care graviteaza in jurul iubitului sau, Salman Khan. Ce face Iulia Vantur in India. Vedeta a marturisit care e proiectul la care lucreaza de luni bune Frumoasa blonda…

- Iulia Vantur a anunțat care e proiectul mareț la care lucreaza acum. Pentru playtech.ro , vedeta a dezvaluit ca personajul principal al acestuia e Salman Khan, barbatul celebru la Bollywood cu care ea se iubește de ani de zile. Iulia Vantur e stabilita de mulți ani in India. A reușit sa aiba o cariera…

- Iulia Vantur a petrecut Paștele in Romania, iar acum se pare ca nu se grabește sa se intoarca in India. Celebra fosta prezentatoare de televiziune a marturisit ca nu se va mai intoarce momentan la Salman Khan care a ramas sa o aștepte dupa vizita ei lunga acasa. ,,Ai grija ce spui”, i-a spus Iulia […]…