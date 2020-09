Secretarul general PSD, Paul Stanescu, le-a recomandat candidaților social-democrați la alegerile locale sa iasa „cu pieptul in fața” daca vor sa-și caștige mandatele.

sa va dau un sfat. Eu acolo de unde vin (judetul), n-am pierdutniciodata, ba din contra, am fost in top. La varful partidului nu mai este un lider maximo, este o echipa. In echipa sunt convins ca puteticu brio.si organizarea sunt foarte importante.cuin fata, aveti ce spune. Ca tara, sub guvernarea PSD am avut cea mai mare crestere economica, intre 5 si…