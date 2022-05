Stiri pe aceeasi tema

- Kendall Jenner și sora ei mai mica, Kylie Jenner, au fost invitate de onoare la nunta surorii Kourtney Kardashian cu Travis Baker. Cele doua milionare s-au remarcat prin ținutele extravagante, generatoare de ironii fine.

- Denisa Filcea și Flick au motive mari de bucurie astazi, pentru ca ei nu doar ca sarbatoresc 1 mai ca tot romanul, dar sarbatoresc și aniversarea relației lor. Vedeta a anunța ca in urma cu doi ani s-au cunoscut, iar in aceeași zi a inceput și povestea lor de iubire.

- Alimentația este foarte importanta pentru o viața sanatoasa, iar unele alimente sunt adevarate „arme” in creșterea imunitații. Medicul nutriționist, Mihaela Bilic, a dat cateva exemple de astfel de alimente. Alimentele care ne cresc imunitatea Mihaela Bilic este unul dintre cei mai cunoscuți medici…

- Manchester United are un sezon slab și este in pericol sa rateze calificarea in editia viitoare a Ligii Campionilor (se afla pe locul șase in Premier League). In aceste condiții, actualul antrenor Ralf Rangnick susține ca Erik ten Hag, tehnicianul „diavolilor” incepand de sezonul viitor, va fi nevoit…

- O farsa inocența s-a terminat prost in casa unui cuplu casatorit. Tanara soție a vrut sa fie jucaușa și s-a ascuns inainte ca barbatul ei sa intre in camera, scrie ro-viral.video Deși totul parea ca merge conform planului, s-a terminat destul de prost, cu lovituri și vanatai. Soția a filmat totul pentru…

- Taylor Fritz (20 ATP) a obținut cel mai important succes al carierei la Indian Wells, invingandu-l pe Rafael Nadal in marea finala. Cu toate acestea, echipa americanului l-a sfatuit pe acesta sa declare forfait inainte de ultimul act contra lui Nadal.

- Polițiștii au reținut o femeie in varsta de 32 de ani, dupa ce un barbat a reclamat ca aceasta s-a dat drept refugiata pentru a primi donații. Falsa refugiata s-a prezentat la un centru de colectare donații, iar voluntarii, fara a ști cine este cu adevarat, i-au oferit bunuri in valoare de 1.500 de…

- Medicul militar Inna Derusova, care a murit in a doua zi a razboiului din Ucraina, in timp ce acorda ingrijire medicala soldatilor raniti intr-un bombardament rusesc, a devenit prima femeie care a primit titlul de Erou al Ucrainei si Ordinul Steaua de Aur, postmormem. Decretul privind recunoasterea…