Efectele bullying-ului asupra copiilor pot fi devastatoare, iar un videoclip postat de o mama din Australia in care copilul ei ii spune ca vrea sa se sinucida din cauza batjocurei indurate demonstreaza asta. Yarraka Bayles, mama lui Quaden, un copil de 9 ani care sufera de acondroplazie (o tulburare genetica ce duce la nanism) a distribuit pe Facebook o filmare live in care baiatul ei plange și ii cere o franghie cu care sa se spanzure. Bayles a spus, dupa cum arata Adevarul : „Tocmai mi-am luat fiul de la scoala, am asistat la un episod de bullying. L-am sunat pe director si vreau ca oamenii,…