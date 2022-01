Sfarsitul unei ere. Volkswagen a produs pentru ultima oara acest Passat

Lansat pe piata in urma cu aproape jumatate de secol - inca din anul 1973, modelul oferit de Volkswagen sub numele de Passat este unul dintre simbolurile marcii din Wolfsburg. Acesta ocupa - totodata, daca mai trebuia cumva mentionat, inclusiv un loc fruntas intr-un clasament al celor mai longevive automobile ale istoriei. Din pacate, vanzarile deloc imbucuratoare inregistrate - in ultima perioada de timp, de actuala generatie a legendarului vehicul i-a facut pe sefii companiei germane sa opreasca definitiv productia. Momentan, decizia respectiva nu se aplica decat in cazul variantei Sedan - astfel…