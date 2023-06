Stiri pe aceeasi tema

- In data de 16.05.2023, la Sala de Marmura a Primariei Petroșani, s-a desfașurat o intalnire importanta pentru mediul de afaceri din Valea Jiului. Evenimentul a reunit oameni de afaceri, reprezentanți ai primariilor locale, ONG-uri locale și Agenția de Dezvoltare Teritoriala a Vaii Jiului (ADTIVJ),…

- Mort subit la numai 44 de ani, Aurelian Andreescu ( 12 mai 1942 - 22 iulie 1986) este considerat una dintre cele mai mari voci masculine pe care a avut-o muzica usoara romaneasca. In urma sa au ramas peste 200 de melodii celebre in Epoca de Aur.

- Un motociclist ceh in varsta de 43 de ani a murit, miercuri, dupa ce a lovit o autoutilitara, in timp ce circula in Defileul Jiului.In sprijinul motociclistului ceh au intervenit echopaje SMURD și ale ambulanței din Hunedoara și Gorj. CITESTE SI Caz bizar la Brașov: Atacat de hoți in propria…

- In fiecare an la data de 27 aprilie administrația locala de la Lupeni ii comemoreaza pe cei 82 de mineri care și-au gasit sfarșitul in cel mai tragic accident inregistrat intr-o mina din Valea Jiului. Anul acesta s-au implinit 101 ani de la acel tragic eveniment. In urma acestei drame au ramas…

- Sfarșitul de saptamana poate fi prilejul perfect sa te relaxezi in natura și sa petreci momente minunate alaturi de persoanele dragi. O ieșire din rutina zilnica poate fi o experiența reconfortanta, mai ales atunci cand descoperi locații noi, te bucuri de soare sau faci puțina mișcare in apa marii.…

- Femeia, care era din Hunedoara a fost gasita in Cheile Sohodolului, o zona foarte apreciata și des frecventata de turiști. Persoana care a facut descoperirea șocanta a sunat de urgența la 112. Din primele cercetari, femeia murise dinainte de iarna.Anchetatorii au gasit asupra ei un rucsac cu haine și…

- Cel putin 14 reactoare nucleare din flota EDF de 56 au suferit o oarecare intarziere, care le afecteaza planurile de intretinere, au aratat datele sindicatului CGT. Franta este martora la o actiune grevinsta pe scara larga, declansata de schimbarile planificate in politicile guvernamentale, inclusiv…

- O alunecare de teren a afectat terasamentul caii ferate inguste Lonea-Petrila din Hunedoara, pe care este transportat la Termocentrala Paroșeni carbunele extras de la mina Lonea. Circulația a fost inchisa.