- Marți la amiaza in timp ce un barbat de 53 de ani din comuna Slatina conducea atelajul hipo, incarcat cu fan pe DJ209A din localitate, calul s-a speriat, iar acesta a cazut sub rotile faetonului. Din eveniment a rezultat ranirea barbatului de 53 de ani, care a fost transportat cu ambulanta la spital…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca s-a intrat in linie dreapta și vor fi finalizate in acest an mai multe proiecte cu finanțare europeana aferente perioadei 2014-2020. El a trecut in revista proiectele și stadiul lor de execuție. Astfel, la proiectul „Sistem integrat de transport…

- Batran, frustrat și dezamagit, Niccolo Machiavelli a murit in aceasta zi a anului 1527, la varsta de 58 de ani, la marginea Florenței, orașul pe care l-a iubit atat de mult, orașul care l-a ridicat, l-a imbogațit, l-a incarcerat, l-a surghiunit și l-a uitat. Machiavelli și-a petrecut ultimii 14 ani…

- Louis era prinț imperial, unicul fiu al fostului imparat al Franței, Napoleon al III-lea. La varsta de 23 de ani, s-a trezit in Anglia,unde fugise cu tatal sau in exil, dupa dezastruoasa infrangere a Franței inRazboiul Franco-Prusac. In 1873, la moartea tatalui sau, Louis a devenit șeful familiei, avand…

- Grav acident rutier in apropiere de satul Cotihana din raionul Cahul.Un automobil de marca Toyota Corola a derapat de pe traseu, iar șoferul in varsta de 69 de ani a decedat pe loc. Ceilalți 4 pasageri erau membrii familiei și au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- „Flit on, cheering angel!”. („Zbori iute, inger vesel!”). Cu aceasta anagrama o celebreaza Lewis Carroll in „Alice in Țara Minunilor” pe Florence Nightingale, sora medicala devotata, curajoasa și nevrotica, ce a transformat ideea de spital militar in timpul Razboiului Crimeii. Florence Nightingale s-a…

- In ziua de 3 mai a anului 1481 a murit sultanul Mehmet Cuceritorul, care a primit acest supranume dupa ce a cucerit Constantinopolul și a adus sfarșitul Imperiului Bizantin, dupa o existența de 1058 de ani. La inceputul lunii mai, Mehmet s-a plans medicului sau șef de dureri abdominale, dar leacurile…

- Fire vesela și optimista, Florin Piersic (85 de ani) vorbește arareori despre dramele din viața lui. La emisiunea „Legende” cu Dan Negru, marele actor a povestit insa ce tragedie i-a lovit familia pe cand el era doar un copil, noteaza click.ro. „Noi am trait cea mai mare tragedie a familiei noastre.…