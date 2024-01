Stiri pe aceeasi tema

- Un baietel de numai 2 ani, din Marea Britanie, a murit de foame, dupa ce tatal sau cu care locuia a suferit un infarct si a decedat. Cadavrul micuțului Bronson Battersby a fost gasit ghemuit langa cel al tatalui sau, Kenneth Battersby, in varsta de 60 de ani, in casa lor din Skegness, Lincolnshire,…

- Patronul pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a postat pe pagina de Facebook a pensiunii un lung mesaj pe care-l numeste spovedanie publica si singurul mod de a spune adevarul, asteptandu-se sa fie arestat dupa imnormantarea fiului sau. El a transmis condoleante familiilor celor care au fost in pensiune…

- Spre sfarșit de an, cand ecourile Sf. Craciun nu s-au stins inca, ne-a parasit, pentru o lume poate mai ingaduitoare, doamna profesoara Afrodita Renea, soția fostului nostru director, prof. Victor Renea și mama poetei Oana-Diana Renea. Doamna Afrodita Renea, a fost in ultimii ani o apropiata colaborare…

- Vantatorul fusese impușcat de un alt coleg de al sau in gat, iar rana i-a fost fatala. Oamenii legii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa și continua cercetarile.La data de 24 decembrie 2023, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Turceni au fost sesizați cu privire la producerea unui incident…

- Elevul de 17 ani, care a decedat luni la Odorheiu Secuiesc, dupa ce internatul Liceului „Tamasi Aron” s-a prabusit, va fi inmormantat joi, in localitatea natala Lupeni. Tanarul, care urma sa implineasca 18 ani de Craciun, a fost scos de sub daramaturi de catre salvatori, dar nu a raspuns manevrelor…

- Tragedia care a avut loc luni, 18 decembrie 2023, a creat isterie in randul romanilor. David, un adolescent care trebuia sa implineasca 18 ani chiar in ziua de Craciun și-a pierdut viața, dupa ce un perete al internatului in care statea s-a prabușit peste el și alți colegi. Noi detalii au ieșit la iveala…

- Mulți romani din marile orașe s-au obișnuit deja cu targurile de Craciun, organizate in fiecare an, chiar inainte de venirea sarbatorilor de iarna. Puțini conaționali au auzit despre existența unui astfel de targ intr-o zona de munte din țara noastra. Este singurul care se bucura in mod natural de un…