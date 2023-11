Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire ingrozitoare! Patru adolescenți, fați disparuți dupa o excursie, au fost gasiți morți. Trupurile lor neinsuflețite au fost descoperite intr0o mașina rasturnata de polițiștii care ii cautau de mult timp. Scenele la care au luat parte sunt de-a dreptul infioratoare.

- Mai multe echipaje medicale au fost trimise, joi seara, la o locuinta din Turnu Rosu, judetul Sibiu, unde un minor de 13 ani s-a sinucis prin spanzurare.”Echipajul SAJ sosit la fata locului a gasit minorul in stop cardio-respirator si a inceput manevrele de resuscitare. Impreuna cu echipajul ISU au…

- Sfarșit teribil pentru un tanar din Galați, in varsta de doar 24 de ani. Barbatul a murit pe loc, dupa ce a intrat pe contrasens și s-a izbit de un TIR. Evenimentul rutier a avut loc in aceasta seara. Sfarșit teribil pentru un tanar din Galați Inca o tragedie pe șoselele din Romania. Un accident mortal…

- In aceasta seara, la ora 18:32 pompierii au fost instiintati despre producerea unui eveniment rutier in localitatea Tarzia din comuna Brusturi. Un autoturism in care se afla doar conducatorul auto a trecut peste o persoana ce se afla pe partea carosabila. La locul solicitarii au fost alocate forte si…

- In data 30 octombrie a.c., in jurul orei 21.00, politistii buzoieni au fost sesizati de producerea unui accident de pe DN2E85, in apropiere de Crucea Comisoaiei, conform politiei buzoiene. Din primele cercetari a reiesit ca in timp ce conducea autoturismul dinspre Buzau catre Ramnicu Sarat, un sofer…

- Un accident rutier, in care a fost implicata si o masina de politie, s-a produs in stațiunea Mamaia. Politistii se aflau in urmarirea unui sofer care conducea un autoturism cu o viteza uriasa, peste dublul limitei legale.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat…

- Sambata seara, 21 octombrie, in jurul orei 19:20, un apel la numarul unic de urgența anunța ca un barbat, șoferul unui camion inmatriculat in Dambovița, zace intins pe jos, intr-o parcare din Olanda, aproape de frontiera cu Belgia. Identitatea șoferului este inca necunoscuta, dar pana duminica 200 de…

- Accident spectaculos și destul de grav la Ștefanești, pe drumul național, in apropierea fostului service IATSA. Din cele 2 autoturisme implicate, unul a ajuns rasturnat efectiv pe plafon! O persoana este in curs de evaluare a starii medicale (posibil cu leziuni). Polițiștii din cadrul Poliției Orașului…