- Moscova a luat decizia eliminarii certificatelor de depozit rusești de la tranzacționare pe bursele straine, ca represalii pentru sancțiunile occidentale.Decizia Rusiei face ca investitorii mondiali sa iși piarda increderea in valorile mobiliare legate de acțiunile companiilor aflate in punctele…

- Videoclipul martorilor oculari, filmat luni (7 august), a aratat doi nori tip palnie formandu-se in nordul statului New York, in timp ce autoritațile meteorologice din SUA au emis avertismente de tornada pe coasta de est a țarii, potrivit Reuters. Poliția statului New York a confirmat unele pagube in…

- Elon Musk a declarat ca lupta pe care și-a propus-o cu Mark Zuckerberg, directorul executiv al Meta, va fi transmisa in direct pe platforma de socializare X, fostul Twitter, insa nu a oferit o data pentru confruntare.„Maine (luni - n.r.) imi fac un RMN la gat și la partea superioara a spatelui. S-ar…

- Elon Musk a spus ca fluxul de numerar al Twitter ramane negativ din cauza unei scaderi de aproape 50% a veniturilor din publicitate si a datoriilor mari, transmite Reuters. ”Trebuie sa atingem un flux de numerar pozitiv inainte de a ne permite luxul pentru orice altceva”, a spus Musk intr-un tweet de…

- Opt copii din nordul Pakistanului au fost uciși de o alunecare de teren in timp ce jucau cricket dupa ploile care au facut ravagii, au anunțat vineri (7 iulie) autoritațile, la un an dupa ce inundații fara precedent au facut prapad in aceasta țara din Asia de Sud. Aceștia au precizat ca incidentul a…

- O cladire s-a prabușit vineri in nord-estul Braziliei, provocand moartea a cel puțin opt persoane și dispariția altor cinci, au anunțat autoritațile braziliene, potrivit Reuters . Echipele de intervenție cauta supraviețuitori printre ruine. Incidentul a avut loc vineri, 7 iulie, la periferia orașului…

