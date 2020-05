Stiri pe aceeasi tema

- In contextul pandemiei de Coronavirus , o prostituata romanca aflata in Germania a primit din partea statului suma de 4.500 de euro sub forma unui ajutor de urgența, scrie Gandul . Din cauza virusului chinezesc care face ravagii la nivel global, bordelurile de pretutindeni au fost nevoite sa se inchida…

- O prostituata din Romania, care lucra la un bordel din Stuttgart a primit un ajutor de urgenta, in contextul pandemiei, de 4.500 de euro din partea statului german. Antonia, o femeie din Romania care lucreaza ca prostituata in Germania, a povestit pentru presa locala ca a aplicat pentru ajutorul de…

- O prostituata din Romania, care lucra la un bordel din Stuttgart, a primit un ajutor de urgenta, in contextul pandemiei, de 4.500 de euro din partea statului german - scrie Digi24, citand presa germana.

- Obligata sa faca tușa, din cauza intreruperii competițiilor, Simona Halep s-a pregatit pe cont propriu, acasa, la Constanța. Cea mai importanta jucatoare de tenis a Romaniei a primit un ajutor din partea antrenorului Darren Cahill , care i-a trimis un sistem de monitorizare de ultima generație, conform…

- Procurorii au obținut condamnarea la 16 ani inchisoare in penitenciar de tip inchis pentru un barbat din raionul Telenești, gasit vinovat de acțiuni perverse și violul fiicei sale minore, informeaza PG, intr-un comunicat.

- Un barbat de 43 de ani a fost condamnat la ani grei de inchisoare dupa ce s-a razbunat pe un amic cu care avusese o discutie mai aprinsa. Individul i-a rapit fetita de 12 ani si a violat-o de doua ori, lasand-o sa plece doar dupa ce a vazut ca sangereaza abundent.

- Un barbat revenit in țara din Anglia a fost gasit la plimbare. Masura carantinei, impusa de epidemia de coronavirus, nu l-a impresionat deloc. Omul a revenit acasa din Marea Britanie pe 18 martie si a intrat in izolare la domiciliu, potrivit reglementarilor, pe o perioada de 14 zile. Insa dupa 10 zile,…

- Drogurile in penitenciarele din Romania sunt introduse de cele mai multe ori de rudele care vin in vizita la deținuți. Dupa ce au fost preluate, ”in joc” intervine, imaginația deținuților care trebuie sa ascunda stupefiantele. Asta s-a intamplat și la Penitenciarul Aiud, unde un deținut a fost prins…