Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul britanic Mark Cavendish si-a anuntat sambata retragerea din Turul Frantei, dupa ce a cazut, inainte de finalul etapei a 8-a, si a suferit o accidentare la clavicula, potrivit news.ro.Britanicul Mark Cavendish (Astana) a suferit o cadere la 60 de km de punctul de sosire al etapei a 8-a din…

- David De Gea s-a desparțit in aceasta vara de Manchester United dupa 12 ani petrecuți pe Old Trafford, iar formația din Premier League poarta negocieri intense pentru aducerea unui portar de top pentru sezonul ce urmeaza sa inceapa.

- Manchester United a decis sa nu-i prelungeasca contractul portarului David De Gea, in ciuda faptului ca internationalul spaniol acceptase o reducere salariala importanta, insa conducerea echipei engleze de fotbal ii cere acum sa nu semneze cu un alt club, informeaza cotidianul The Sun. CITESTE…

- Luminița Anghel a publicat o poza rara cu unicul ei fiu biologic, Fillip, care a terminat clasa a V-a cu medie maxima. Coronița, media 10 și felicitari pentru puștiul care și-a facut mama tare mandra."Foarte mandra de tine, Filip! Sfarșit de clasa a-5-a, cu media 10 și coronița. Un an ce parea greu…

- Mark Cavendish, unul dintre cei mai de succes ciclisti britanici, se va retrage la finalul sezonului, scrie BBC. In 2021, el a egalat recordul legendarului Eddy Merckx de 34 de victorii de etapa in Turul Frantei. In timpul unei conferinte de presa la Giro d'Italia, Cavendish, in varsta de 38 de ani,…

- Jim Ratcliffe, proprietarul lui OGC Nice, a intrat in negocieri exclusive cu patronii americani ai „diavolilor roșii” și vrea sa achiziționeze 69% din acțiunile clubului. Joel și Avram Glazer ar ține doar 20% din acțiuni. Manchester United e tot mai aproape sa-și schimbe proprietarul. Potrivit The Times,…

- Mason Greenwood (21 de ani) le-a spus colegilor ca nu va mai imbraca tricoul lui Manchester United, deși a fost absolvit de acuzații in februarie. Atacantul vrea sa-și continue cariera in strainatate. Au trecut 15 luni de cand Mason Greenwood a evoluat ultima oara pentru Manchester United și, foarte…

- Sportivii din Rusia și Belarus vor putea participa la Wimbledon 2023, iar decizia organizatorilor de la All England Club a starnit reacții contradictorii. Situația a fost comentata și de Andy Murray, fost lider ATP și de doua ori caștigator al Grand Slamului londonez.