- Revelion 2022 in lume: 30 cele mai ciudate obiceiuri și superstiții la trecerea dintre ani Revelionul este sarbatorit peste tot in lume și este insoțit, de cele mai multe ori, de obiceiuri și superstiții menite sa aduca vești bune in noul an. Oamenii de pretutindeni iși pun dorințe in aceasta noapte…

- In noaptea dintre ani si pe 1 ianuarie nu se plange. Traditia spune ca aceia care plang in prima zi a anului vor avea un an cu evenimente triste. Cine este politicos si manierat de Anul Nou va fi tot timpul asa, de aceea se spune ca in noaptea de Revelion trebuie evitate atat discutiile […]

- Sfantul Ștefan, sarbatorit de ortodocși in fiecare an pe 27 decembrie, este considerat primul martir creștin, condamnat la moarte de autoritațile iudaice. Peste 500.000 de romani ii poarta numele.

- Credinciosii il praznuiesc marti pe Sfantul Apostol Andrei, considerat crestinatorul neamului romanesc, iar in aceasta zi peste 900.000 de romani isi sarbatoresc onomastica. Noaptea din ajun este asociata in popor cu obiceiuri precrestine, precum aparitia strigoilor, farmece, ghicirea ursitului si…

- La data de 25 noiembrie este pomenirea Sfintei Mare Mucenite Ecaterina.Peste 355.000 de romani isi sarbatoresc onomastica, joi, de sarbatoarea Sfintei Mucenite Ecaterina 25 noiembrie .Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, este vorba despre 152.390 de femei…

- Sfinții Mihail și Gavriil: Nume care se sarbatoresc in 8 noiembrie. Peste 1,3 milioane de romani iși serbeaza onomastica SFINTII MIHAIL SI GAVRIL sunt praznuiti in data de 8 octombrie, ocazie cu care toti cei care poarta numele acestor sfinti isi serbeaza onomastica. Sunt peste 1,3 milioane de romani…