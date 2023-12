Sfântul Ștefan, cel dintâi martir al Bisericii lui Hristos, jertfit pentru mărturisirea credinței In ziua de 27 decembrie este sarbatoarea Sfantului Ștefan, iudeu de neam, cel dintai martir și diacon al Bisericii lui Hristos, jertfit pentru marturisirea credinței și predicarea Evangheliei. Dupa Inviere, apostolii au ales șapte barbați ”plini de Duh Sfant și de ințelepciune” pentru predicarea Evanghelie, botez și ajutor in savarșirea Euharisiei in Biserica din Ierusalim. Unul din șapte aleși a fost Sfantul Ștefan, care propovaduia cu multa daruire Cuvantul lui Hristos, starnind invidia saduceilor și fariseilor. Aceștia au pus pe unii sa marturiseasca stramb ca l-ar fi auzit pe Sfantul Ștefan… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

